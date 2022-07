Il cast di Big Sky 3 si amplia con diverse new entry e una promozione di peso. Nella prossima terza stagione del dramma della ABC, in Italia disponibile su Disney+ l’attore J. Anthony Pena, che ha recitato nei panni del vice Mo Poppernak in Big Sky 2, sarà promosso a volto regolare: ciò vuol dire che il suo personaggio avrà molto più spazio nella trama dei nuovi episodi.

Pena continuerà ad interpretare in Big Sky 3 il loquace e ottimista partner di Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) al dipartimento dello sceriffo, nonché suo indispensabile braccio destro. Il personaggio è già apparso in 16 episodi la scorsa stagione e sarà ancora più centrale nella prossima.

Ma non è tutto: Big Sky 3 accoglierà diversi nuovi interpreti. Secondo Deadline, arrivano Luke Mitchell (già in Blindspot), Seth Gabel (Salem), Henry Ian Cusick (l’indimenticabile Desmond Hume di Lost, ma anche Marcus Kane in The 100 e più di recente Russell “Russ” Taylor in MacGyver), Anirudh Pisharody (9-1-1) e Madalyn Horcher (Gracepoint): tutti si uniranno al cast della serie in nuovi ruoli ricorrenti.

Big Sky 3 vedrà la detective privata Cassie Dewell (Kylie Bunbury), lo sceriffo Jenny Hoyt e lo sceriffo di nuova nomina Beau Arlen (Jensen Ackles) impegnati a mantenere l’ordine a Helena, nel Montana. Ma quando un viaggio nell’entroterra locale guidato dal carismatico fornitore Sunny “Brick” Barnes (Reba McEntire) andrà storto, il trio si ritroverà ad affrontare il mistero più assurdo mai capitato loro. La terza stagione della serie creata dal prolifico produttore David E. Kelley (Anatomia di uno Scandalo, Nine Perfect Strangers, Big Little Lies – Piccole Grandi Bugie, Avvocato di Difesa) debutterà il 21 settembre su ABC negli Stati Uniti. In Italia la serie è arrivata su Disney+ nel catalogo Star Original della piattaforma nel febbraio dello scorso anno.

