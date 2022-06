Sono bastate poche settimane perché Avvocato di Difesa 2 diventasse una realtà. Il 14 giugno, Netflix ha annunciato via Twitter che la serie sarà rinnovata per una nuova stagione, comunicando così all’esterno quanto è certamente già stato deciso da tempo in merito alla conferma del legal drama.

Il rinnovo di Avvocato di Difesa 2 era infatti ampiamente atteso da settimane: la serie è arrivata nel catalogo dello streamer a maggio, ottenendo numeri eccezionali in termini di visualizzazioni. Anche in Italia il format ha scalato la top10 dei contenuti più visti, rimanendo in testa alla classifica per diverse settimane. Nelle prime quattro settimane dal debutto, The Lincoln Lawyer ha raggiunto 260,53 milioni di ore di visualizzazioni in tutto il mondo, aumentando in percentuale tra la prima e la seconda settimana del 140%. Nulla di più scontato, dunque, della conferma di una seconda stagione.

Stando alle prime informazioni Avvocato di Difesa 2, come la prima stagione, sarà composta da altrettanti 10 episodi e sarà basata sul quarto libro della serie di romanzi The Lincoln Lawyer del giallista statunitense Michael Connelly, Il quinto testimone, uscito nel 2011. La prima stagione aveva adattato il secondo libro della serie, mentre al primo era ispirato il film del 2011 The Lincoln Lawyer, diretto da Brad Furman e interpretato da Matthew McConaughey.

In Avvocato di Difesa 2 Manuel Garcia-Rulfo tornerà nei panni dell’avvocato Micky Haller, reduce dal caso di Trevor Elliot che lo ha impegnato per l’intera prima stagione, non senza risvolti drammatici. E non sono mancati nemmeno alcuni misteri irrisolti, da cui probabilmente partirà la seconda stagione. Nessun dettaglio, finora, sulla produzione, ma è auspicabile ritenere che i nuovi episodi non arriveranno su Netflix prima del 2023.

