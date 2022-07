Quando va in onda Mina Settembre 2? Dopo la presentazione dei palinsesti e la notizia della fine delle riprese, i fan finalmente possono chiedersi quando torneranno in tv Mina e i suoi per capire come evolverà la sua vita dopo le sconvolgenti scoperte su suo padre e cosa ne sarà del triangolo amoroso in cui è impelagata.

Salvo cambiamenti, Mina Settembre 2 andrà in onda dal 25 settembre su Rai1 nella serata della domenica e andrà avanti fino alla prima settimana di novembre (il 6 è previsto il finale) per un totale di sei serate. La sinossi della nuova stagione rivela che la madre di Mina lascerà la figlia da sola perché in viaggio per il mondo proprio mentre lei proverà a ricostruire il suo matrimonio con l’ex Claudio. Le cose cambiano quando sulla sua strada si parerà di nuovo Domenico. L’arrivo della zia Rosa spariglia di nuovo le carte in tavola della bella Mina, riuscirà a reggere tutti questi colpi adesso?

Per i fan è ancora presto per occuparsi e pensare a Mina Settembre 2 visto che oggi, 17 luglio, dopo il blocco della scorsa settimana, andrà in onda il finale della prima stagione della serie. Torna in onda in prima serata in replica una delle puntate più amate della prima stagione, il momento in cui le verità vengono a galla e travolgono Mina.

Nell’episodio dal titolo Piccole grandi bugie, tutto torna alla memoria di Mina nelle ore che seguono la sua terribile scoperta. La giornata tra scorrerebbe nella solitudine se non fosse che Sonia, la badante romena di sua madre Olga, è scomparsa e sarà questo a portare a galla il passato, cosa succederà a quel punto? L’appuntamento è fissato per le 21.20 circa nel prime time di Rai1, il resto lo scopriremo a settembre quando prenderà il via la nuova stagione telefilmica.