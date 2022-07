Mina Settembre non va in onda oggi, 10 luglio, su Rai1 e questo significa che la replica del finale di stagione slitterà di una settimana. Gli ultimi due episodi sono in programma la prossima settimana, domenica 17 luglio, ma, intanto, i fan possono consolarsi con la notizia arrivata nei giorni scorsi e che riguarda proprio la messa in onda della seconda stagione.

Il mese scorso sono terminate le riprese di Mina Settembre 2 ma la Rai ha già alzato il sipario su quella che sarà la trama dei nuovi episodi in onda in autunno confermando la possibile data di messa in onda. Secondo le prime anticipazioni, Mina, Domenico e gli altri protagonisti della fiction di Rai1 torneranno in tv a partire dal 25 settembre tenendo compagnia al pubblico fino a novembre per un totale di sei prime serate.

Salvo cambiamenti, la serata dedicata a Mina Settembre 2 sarà proprio quella della domenica come è successo alle repliche in questi giorni. La trama dei nuovi episodi rivela che Mina ha scoperto che la sua migliore amica Irene è stata l’amante di suo padre e che Gianluca, suo figlio, è suo fratello.

Mentre la vita sentimentale di Mina è in stallo, anche la sua convivenza con la madre sta per concludersi. Olga, infatti, parte inaspettatamente per un viaggio intorno al mondo e così Mina rimane sola, proprio nel momento cruciale in cui ha deciso di dare una seconda possibilità all’ex marito Claudio. L’arrivo della

zia Rosa (interpretata da Marisa Laurito), però, spariglia di nuovo le carte in tavola e anche il ritorno dell’affascinante ginecologo Domenico promette di rendere la vita di Mina tutt’altro che semplice.

Per scoprire cosa succederà dovremo attendere la fine di settembre mentre Mina Settembre non va in onda oggi e tornerà domenica prossima per l’ultima replica della prima stagione.