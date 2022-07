In tanti in questi giorni si chiedono quando esce FIFA 23, ma ci sono altri nodi da sciogliere attorno ad uno dei titoli più attesi di quest’anno. Secondo le informazioni raccolte di recente, in effetti, ci sono un po’ di punti che dobbiamo prendere in considerazione dopo il punto della situazione portato alla vostra attenzione pochi giorni fa. Vediamo come stanno le cose, partendo dal presupposto che ci sperava in un lancio del titolo prima del solito (magari durante il mese di agosto), con ogni probabilità sarà costretto a mettersi l’anima in pace.

Il punto su quando esce FIFA 23, compatibilità e aggiornamento della discussa modalità carriera

Partiamo da un presupposto. Se vi state chiedendo quando esce FIFA 23, difficilmente andrete incontro ad una svolta prima del 30 settembre. Questa è la direzione che stiamo prendendo a detta di alcuni leaker, pronti a garantire che non ci saranno particolari forzature da parte del team, nonostante l’anticipo dello start per tutti i campionati in vista del Mondiale 2022. Ci sono poi altri aspetti che vanno esaminati più da vicino, in modo da prepararsi al meglio all’esordio del prodotto sul mercato.

In particolare, per quanto concerne la compatibilità, al momento sappiamo che FIFA 23 uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS e Android. Non si escludono ulteriori sorprese e colpi di coda, ma il quadro generale appare ormai chiaro sotto questo punto di vista per gli appassionati, in vista di possibili annunci durante il mese di luglio.

Stando al leaker DonkTrading, la modalità Carriera si paleserà ufficialmente ai fan a strettissimo giro, in occasione di eventi specifici. Le presentazioni dovrebbero iniziare la settimana del 18 luglio 2022 e durare fino alla seconda settimana di agosto. Dunque, ora sappiamo quando esce FIFA 23.

Continua a leggere su optimagazine.com