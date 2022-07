Tutti aspettiamo notizie ufficiali per quanto riguarda la data di uscita di FIFA 23, in Italia e nel resto del mondo, ma rispetto a quanto riportato nella giornata di ieri, evidentemente ci sono altri elementi che dobbiamo prendere in considerazione. Vediamo come stanno le cose, anche perché in queste ore si continua a fare disinformazione sui social. Complice il fatto che tanti campionati partiranno in anticipo, per dare spazio al Mondiale tra novembre e dicembre, qualcuno sta diffondendo la falsa convinzione secondo cui il gioco potrebbe esordire sul mercato addirittura a luglio. Al più, entro i primi di agosto.

Quali sono le informazioni emerse finora a proposito della data di uscita di FIFA 23 in Italia

Provando a fare chiarezza sulla questione, analizziamo più da vicino quali siano allo stato attuale i dettagli trapelati per il pubblico a proposito della data di uscita di FIFA 23 in Italia. Al momento della pubblicazione del nostro pezzo odierno, come potete facilmente immaginare, non abbiamo ancora una data di rilascio ufficiale per il titolo di calcio più atteso di questo 2023. Se non altro perché l’appuntamento in questione sarà confermato solo quando EA annuncerà ufficialmente il gioco. Evento, quest’ultimo, che dovrebbe tenersi effettivamente durante il mese di luglio.

Detto questo, l’anno scorso FIFA 22 è arrivato sugli scaffali e negli store virtuali il 1° ottobre ed ora gli addetti ai lavori prevedono che la data di uscita di FIFA 23 arrivi nel medesimo periodo. Salvo un cambiamento importante rispetto ai piani standard del produttore, dovremmo vedere il gioco arrivare sul mercato tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Secondo il leaker Tom Henderson, la data di uscita di FIFA 23 è attualmente prevista per il 30 settembre.

Vi faremo sapere appena ne sapremo di più sull’uscita di FIFA 23.

