Sta per arrivare una nuova variante per il Samsung Galaxy S22 sul mercato, anche qui in Italia, in virtù del fatto che a stretto giro tutti gli utenti potranno sfogliare la margherita e valutare una nuova colorazione. Estate ed autunno, dunque, non saranno stagioni caratterizzate dal solo sviluppo software, in riferimento a quanto riportato nei giorni scorsi sul nostro sito a proposito di One UI 5.0. Come stanno le cose? Proviamo anche qui a fare il punto della situazione, in modo da farci trovare pronti al momento giusto, quando il modello in questione metterà piede qui da noi.

Occhio alla nuova colorazione in arrivo per i Samsung Galaxy S22 in Italia: le ultime informazioni

Quali sono gli aggiornamenti a nostra disposizione a proposito della nuova colorazione in arrivo per i Samsung Galaxy S22 in commercio qui in Italia e nel resto d’Europa? Secondo SamMobile, i device che appartengono a questa serie potrebbero presto ottenere un ulteriore colore viola. Va precisato che, allo stato attuale, esista già un’opzione di colore viola solo online per questi dispositivi. Tuttavia, la “tinta” di cui si parla tanto da alcune ore a questa parte ha la capacità di coprire la cornice e lo slot dedicato della fotocamera, a differenza della solita opzione di colore viola che presenta una cornice dorata.

Allo stato attuale, è possibile che Samsung decida di rilasciare questa nuova opzione cromatica, ufficialmente chiamata “Bora Purple”, entro la fine della settimana. Destinandola magari a tutta la serie che è stata lanciata sul mercato nello scorcio iniziale del 2022. Tuttavia, i dettagli esatti sulla disponibilità sono sconosciuti e resta da vedere se la serie Bora Purple Galaxy S22 arriverà sugli scaffali di tutto il mondo o solo in mercati selezionati. Non è inoltre chiaro se si tratti di un colore solo online o se possa essere acquistato nei negozi fisici.

Insomma, teniamo d’occhio le novità in arrivo per il Samsung Galaxy S22.

