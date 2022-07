Bisogna fare molta attenzione alle mosse di Samsung, considerando il fatto che in queste ore sono arrivate le prime segnalazioni in merito alla distribuzione interna dell’aggiornamento con One UI 5.0 a bordo dei Samsung Galaxy S22. Un altro fattore da trattare per il top di gamma di quest’anno, dopo aver evidenziato nei giorni scorsi, sul nostro magazine, che sia già in distribuzione la patch di luglio per i prodotto della serie in questione. Come stanno le cose oggi 6 luglio? Proviamo a fare il punto della situazione con quanto raccolto fino a questo momento.

Gli ultimi risvolti riguardanti l’aggiornamento con One UI 5.0 sui Samsung Galaxy S22

Allo stato attuale, quali sono le informazioni che consentono di inquadrare meglio l’evoluzione dell’aggiornamento impostato One UI 5.0 sui Samsung Galaxy S22? Indicazioni importanti ci arrivano come sempre da SamMobile, le cui fonti affermano che One UI 5.0 beta in questi giorni sia stata resa disponibile internamente ai dipendenti Samsung. Una mossa per certi versi a sorpresa, che evidenzia la necessità per il produttore asiatico di ottenere feedback sul software. Il tutto, puntando sulle persone strettamente coinvolte nello sviluppo dei dispositivi Samsung.

Quali sono i programmi dell’azienda? Ormai è noto che la versione beta di One UI 5.0 sarà lanciata nella terza settimana di luglio per coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S22 in aree in cui è effettivamente prevista la distribuzione della beta per il nuovo aggiornamento. Allo stesso tempo, occorre ricordare che Samsung punti ad una versione pubblica entro ottobre 2022. Come accennato, il firmware beta sarà disponibile solo in una manciata di Paesi e tra questi non dovrebbe rientrare l’Italia.

Si tratta di un upgrade importante, dal punto di vista estetico, per i Samsung Galaxy S22. Possiamo anche aspettarci che siano introdotte anche alcune nuove funzionalità.