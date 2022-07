Quest’oggi è presente su Amazon un’offerta molto allettante che riguarda l’iPhone 12 e nel dettaglio parliamo del modello bianco da 128GB di memoria interna. Non è l’ultimo top di gamma approdato sul mercato di stampo Apple, ma resta uno degli smartphone più venduti dall’azienda di Cupertino, un vero successone che potrebbe far pensare a molti di acquistarlo ad un prezzo più conveniente. Andando più nello specifico ritroviamo questo iPhone 12 bianco da 128GB al prezzo di 669 euro ed è un’offerta davvero irrinunciabile, considerando come qualche giorno fa il costo fosse più alto.

Analizziamo meglio il prezzo per iPhone 12 su Amazon: riscontri sulla nuova offerta di oggi

Un netto calo del prezzo, dunque, rispetto al nostro ultimo articolo a tema. Il sito di e-commerce ha applicato uno sconto del 20% sul prezzo consigliato in precedenza di 889 euro, ecco quindi come si può notare un risparmio piuttosto consistente da prendere seriamente in considerazione. Tra l’altro parliamo anche dell’Amazon’s choice di giornata, ciò significa che lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - bianco Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

La disponibilità è immediata, le spese di spedizione sono gratuite e nel giro di pochi giorni tale device potrà essere tra le vostre mani. C’è un ulteriore aspetto da prendere in considerazione e che rende quest’offerta ancora più interessante, ossia la possibilità di sfruttare un pagamento a rate grazie a Cofidis. In questo modo la spesa non sarà affrontata in un’unica volta e tale iPhone 12 bianco da 128GB potrà essere accessibile a più utenti.

Per quanto riguarda il comparto tecnico di questo top di gamma targato Apple, notiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, il vetro per smartphone più resistente presente in circolazione. Spazio anche ad un ottimo comparto fotografico, vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine non manca la connettività 5G e la resistenza all’acqua ed alla polvere.

