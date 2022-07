Se si ha intenzione di avere tra le mani un iPhone ad un prezzo piuttosto interessante, ecco che quest’oggi c’è uno sconto super su Amazon che riguarda l’iPhone 12 nero da 64GB. Si tratta di un prodotto che risulta essere ancora ricercato sul mercato, fa insomma gola per le sue specifiche tecniche di rilievo ed un prezzo nettamente più basso rispetto al passato. Ecco quindi che non bisogna lasciarsi scappare l’offerta presente nella giornata odierna su Amazon.

La nuova promozione per iPhone 12 su Amazon: come sta cambiando il suo prezzo a luglio

Altro rilancio, dunque, dopo quello trattato pochi giorni fa. Parliamo del modello nero da 64GB di memoria interna che sul famoso sito di e-commerce può essere acquistato al prezzo di 699 euro. Nel dettaglio è stato effettuato uno sconto del 17% sul costo da listino di 839 euro. Parliamo di un bel risparmio che può far non poco comodo a chi è intenzionato ad avere finalmente tra le mani un iPhone di qualità, poi grazie ad Amazon c’è anche la possibilità di poter pagare a rate con Cofidis.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

La disponibilità è immediata ed in poco tempo l’iPhone 12 sarà direttamente nelle vostre case, senza costi aggiuntivi per le spese di spedizione. L’offerta è senza dubbio molto appetibili, ma vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di questo smartphone che ha ancora da dire la sua sul mercato dei top di gamma. Parliamo innanzitutto di un device che si ritrova con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione.

Da non sottovalutare la presenza del 5G per download super veloci. L’aspetto di rilievo è dato anche dal comparto fotografico vista la presenza di un sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Parliamo di un device resistente all’acqua ed alla polvere, infine presenta un ottimo processore, l’A14 Bionic.

