Novità importanti arriveranno per WhatsApp e che riguardano le chat di gruppo. Gli sviluppatori sono alla costante ricerca di qualcosa di nuovo per aiutare a migliorare l’esperienza utente. L’ultima funzione interessante riguarda gli amministratori delle chat di gruppo. Sono stati come sempre gli occhi attenti dei colleghi di WABetaInfo a scovare nell’ultima beta di WhatsApp per Android, la versione 2.22.11.4, la possibilità di eliminare qualsiasi messaggio inviato nelle chat di gruppo dove si è amministratori.

Avranno più privilegi coloro che gestiscono gruppi WhatsApp con un nuovo aggiornamento in arrivo

Non solo trucchi, dunque, come quello esaminato lo scorso weekend. Attualmente solo gli utenti che hanno generato tali messaggi possono eliminarli, ma dalle prossime settimane le cose cambieranno e questa funzionalità sarà espansa anche agli admin, coloro quindi che amministrano i gruppi WhatsApp. Si tratta di un aumento del potere che viene dato ai vari amministratori dei gruppi WhatsApp, ma il tutto è assolutamente bilanciato da un’altra caratteristica.

Quando infatti ci sarà l’eliminazione di un messaggio inviato all’interno di una chat di gruppo di WhatsApp, tutti i vari partecipanti di tale gruppo si ritroveranno a ricevere una notifica che avverte dell’eliminazione del testo d’interesse. Inoltre, tutti gli amministratori dello stesso gruppo verranno avvisati prima di confermare la cancellazione. C’è di base sempre la solita regola, quella di poter garantire maggiore privacy a chi utilizza quest’app di messaggistica, si lavora costantemente per migliorarne il servizio e soprattutto tutelare i propri dati, ciò che viene detto all’interno di queste chat. Trattandosi di una novità avvistata nell’ultima beta di WhatsApp, non si ha modo di poter dire con esattezza quando sarà resa pubblica.

Chiaramente sarà una particolare caratteristica che arriverà anche per gli utenti che utilizzano il sistema operativo iOS, ma probabilmente rispetto ad Android tarderà un po’ ad arrivare. Ci potranno insomma volere delle settimane o dei mesi, ma senza dubbio le cose cambieranno per i gruppi WhatsApp con gli amministratori che potranno eliminare i messaggi inviati da altri utenti presenti all’interno della stessa chat.