WhatsApp permette di comunicare con i propri contatti in qualsiasi modo, attraverso messaggi, audio vocali, chiamate, videochiamate, scambiando file e così via, ma come fare se dall’altra parte c’è un utente che non parla italiano? Come sappiamo esistono diversi trucchi che possono migliorare proprio le funzionalità di quest’app di messaggistica e quest’oggi vogliamo soffermarci sulle chat in lingua straniera. Può capitare per lavoro o semplicemente per questioni personali di ritrovarsi a chattare con una persona che non parla italiano.

Cosa fare per tradurre i messaggi WhatsApp in pochi passaggi: tutto quello che dobbiamo sapere

Se da un lato è doveroso concentrarsi su nuove funzioni, come osservato ieri, al contempo ci sono dritte utili per tutti in altri ambiti. Se si riesce più o meno a comunicare in inglese, possono esserci senza dubbio maggiori difficoltà se bisogna approcciarsi con un altro tipo di lingua straniera. Cosa fare in questi casi? Esiste un metodo davvero molto utile che vi permetterà di scrivere in maniera assolutamente corretta in un’altra lingua. Bisogna fare affidamento su Google Translate, ma chiaramente incorporandolo a WhatsApp.

Non è un passaggio molto complicato da affrontare, è necessario semplicemente aver scaricato la Gboard, ossia la tastiera per smartphone ufficiale di Google. Quando questa sarà stata installata su WhatsApp, ecco che bisognerà cliccare sui tre puntini che appaiono come sempre in alto a destra e selezionare la funzione “Traduzione“. Qui basterà poi scegliere la lingua in cui si vuole scrivere e quella in cui chiaramente dovrà avvenire la traduzione, ad esempio passaggio dall’italiano al francese. Una volta effettuato questo semplice passaggio, si potrà iniziare la conversazione su WhatsApp in lingua straniera, senza preoccuparsi più di tanto di commettere errori.

La comunicazione avverrà in maniera molto fluida e rapida, passeranno davvero pochissimi istanti prima che la traduzione verrà effettuata dalla Gboard. Questo è al momento il metodo più semplice e gratuito per poter comunicare in lingua straniera tramite WhatsApp, un trucco che vi permetterà di avere rapporti anche con contatti che parlano un’altra lingua. Se non avete ancora provato questo trucco, potete iniziare subito a metterlo in pratica.

