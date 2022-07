Niente più trucchi e sotterfugi: nascondere l’online WhatsApp sarà presto possibile con una funzione ufficiale del servizio di messaggistica, già in test in questo principio d’estate. Ce ne da conferma l’esperto assoluto del servizio ossia WABetaInfo attraverso il suo sito ufficiale.

In una delle ultime beta per iPhone, è visibile la schermata nell’immagine di apertura articolo. Già è chiaro che ci sarà una specifica opzione tra le impostazioni della privacy di ogni singolo utente. Nella stessa schermata dove ora è possibile settare le proprie preferenze per l’ultimo accesso al servizio di messaggistica, ci sarà una nuova sezione dedicata proprio all’online.

Fino a questo momento è stato possibile solo scegliere se rendere visibile l’ultimo accesso al servizio a chiunque, a tutti contatti, a questi ultimi eccetto determinate persone o a nessuno. Ora gli sviluppatori hanno finalmente ascoltato le numerose richieste di tutti gli utilizzatori del servizio e stanno per rendere disponibile qualcosa di molto simile anche per lo stato di online. In particolar modo, sarà possibile lasciare tutto com’è e dunque garantire l’informazione a chiunque o scegliere di adeguarsi a quanto già deciso per l’ultimo accesso.

Non sappiamo ancora quando la possibilità di nascondere l’online WhatsApp sarà messo a disposizione di tutti, in via definitiva. Una cosa è del tutto certa: nonostante la novità sia apparsa per ora solo per la versione iOS del servizio, non c’è alcun dubbio sul fatto che il cambiamento arriverà anche per Android. Probabilmente la fase di test del cambiamento tanto atteso non durerà poco e il rispettivo rilascio potrebbe giungere solo a fine estate o al massimo nella prossima stagione autunnale. Arrivati a questo punto, l’importante è sapere che dopo così tanto tempo i desideri di tanti per mantenere la propria privacy saranno comunque accontentati.

Continua a leggere su optimagazine.com