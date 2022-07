Manca ancora un mese e mezzo all’inizio della stagione di Serie A, considerando il fatto che il campionato prenderà il via durante il weekend di Ferragosto, ma in queste ore ci sono già le prime richieste sui biglietti per Lecce-Inter. Altamente probabile che ci sia grosso seguito per i nerazzurri in Puglia, come avvenuto in occasione della finale di Coppa Italia di maggio allo Stadio Olimpico di Roma contro la Juventus. Ne abbiamo parlato con alcuni articoli a suo tempo, mentre ora dobbiamo concentrarci sulla prossima annata, complice l’uscita dei calendari.

Alcuni chiarimenti sui biglietti per Lecce-Inter in vista della prima giornata di Serie A

Allo stato attuale, quali sono le informazioni in mio possesso ai proposito dei biglietti per Lecce-Inter? Inutile dire che i ticket per quel match non siano ancora disponibili e difficilmente lo saranno durante il mese di luglio. Lo standard del nostro campionato prevede che i biglietti delle partite risultino acquistabili circa due settimane prima rispetto all’evento. Dunque, ci sono buone probabilità che tra l’ultimo weekend di luglio e i primi giorni di agosto i canali utili per la transazione siano attivati dal club pugliese. Si attendono notizie ufficiali sotto questo punto di vista.

Di sicuro, non sarà facile assicurarsi biglietti per Lecce-Inter. Da un lato, infatti, l’entusiasmo per la prima partita della compagine pugliese, dopo la promozione in Serie A, mentre dall’altro il grosso seguito che i nerazzurri hanno in Puglia, al punto che si prevede già da ora un esodo per i sostenitori della squadra vice campione d’Italia. A maggior ragione, considerando il probabile esordio di Lukaku dopo la clamorosa trattativa che lo ha riportato a San Siro nell’ultima settimana.

Vi faremo sapere, in ogni caso, appena ci saranno informazioni più concrete sui biglietti per Lecce-Inter.

Continua a leggere su optimagazine.com