Risultano disponibili proprio in questi secondi pochissimi biglietti per Finale di Coppa Italia, in vista della sfida Juventus-Inter in programma questa sera allo Stadio Olimpico di Roma. Un appuntamento molto atteso, che farà registrare come prevedibile il tutto esaurito. Tuttavia, come vi riportiamo da giorni, se avete modo di raggiungere la capitale anche a poche ore dal match, consigliamo a tutti vivamente di tenere d’occhio l’apposita scheda di Vivaticket. A quanto pare, infatti, potrebbe essere possibile acquistare il prezioso ticket anche in giornata per i sostenitori delle due squadre.

Ultimissimi riscontri a proposito dei biglietti Finale di Coppa Italia Juventus-Inter in programma questa sera

Dunque, un ultimo aggiornamento per i tifosi delle due squadre dopo l’articolo di ieri, prima dell’appuntamento di questa sera. Come stanno le cose in questi minuti? Accedendo alla scheda evento si nota effettivamente che siano disponibili residui biglietti per Finale di Coppa Italia in tre sezioni. Parliamo dei settori riservati ai tifosi della Juventus, con sporadici ticket in Tribuna Tevere, oltre a quelli interisti. In questo caso, ad esempio, ci sono circa 40 biglietti acquistabili in Tribuna Montemario al momento della pubblicazione del nostro articolo.

Residue disponibilità anche nei settori centrali, come la tribuna d’onore, sulla carta non assegnata in modo specifico alle due società. In questo caso, però, il prezzo sale addirittura a 245 euro. Insomma, chi vuole gettarsi nella mischia all’ultimo secondo deve essere pronto a sborsare una cifra considerevole, oltre ad organizzarsi all’ultimo minuto per raggiungere la Capitale. Certo, non la situazione ideale, ma è giusto da parte nostra notificarlo a tutti coloro che intendono godersi lo spettacolo in programma questa sera.

