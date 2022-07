Quali sono le serie tv Netflix di luglio 2022? Si conclude Better Call Saul con l’ultima tranche di episodi della sesta stagione, che è anche quella conclusiva, mentre sono disponibili gli episodi finali di Stranger Things 4.

Pronti a scoprire le serie tv Netflix di luglio 2022 da non perdere?

Si comincia il 1° luglio con l’uscita degli ultimi due episodi di Stranger Things 4. Una stagione extralarge formata da episodi lunghissimi, e anche quelli conclusivi non sono da meno. In questa seconda e ultima parte, assisteremo alla resa dei conti tra i nostri giovani protagonisti e il diabolico Vecna. Aspettiamoci una conta di morti: chi ci lascerà per sempre?

Il 12 luglio ultimo atto per Better Call Saul. In questa data, Netflix rende disponibile la seconda parte della sesta stagione, che è anche quella conclusiva per la serie. Eravamo rimasti al gran colpo di scena con Lalo Salamanca che ha raggiunto Jimmy e Kim uccidendo Howard davanti ai loro occhi. E’ la resa dei conti che porterà il nostro Jimmy definitivamente ad abbracciare il lato oscuro di Saul Goodman. Attesi i cameo di Walter White e Jesse Pinkman da Breaking Bad.

Il 20 luglio esce Virgin River 4, in cui vedremo Mel prepararsi alla maternità con ottimismo. Nonostante non sappia chi sia il padre di suo figlio, la donna è pronta ad accoglierlo in famiglia. Al contrario, Jack non si dà pace. Dopo l’incidente d’auto, Hope è ancora in via di guarigione e le conseguenze di quel trauma avranno profonde conseguenze per Doc.

Ultima stagione anche per Jurassic World: Nuove Avventure, la serie animata spin-off che segue in parallelo le vicende narrate nella trilogia cinematografica di Jurassic World. L’attesa è per il 21 luglio con l’uscita della quinta stagione. Riusciranno i campeggiatori Darius, Brooklyn, Kenji, Sammy, Ben e Yaz a tornare a casa?

Il 29 luglio è in uscita Uncoupled, nuova serie di Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother). La vita perfetta di Michael cade a pezzi quando il marito lo lascia dopo 17 anni. Come riuscire a ricominciare da capo a oltre quarant’anni da single nella Grande Mela newyorkese?