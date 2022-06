Il finale di Stranger Things 4 si avvicina a grandi passi e i fan tutti sono in attesa della messa in onda degli ultimi due episodi il prossimo 1 luglio. Il conto alla rovescia continua così come Netflix continua a sfornare trailer e foto del finale di Stranger Things 4 che si prospetta epico (o almeno si spera). Le nuove immagini rilasciate poco fa confermano che la battaglia finale è dietro l’angolo e che i protagonisti della serie cult si ritroveranno a combattere su diversi fronti, ancora divisi, questo porterà alla morte di qualcuno?

Netflix ha rilasciato solo sette episodi della stagione 4 il 27 maggio scorso mentre gli ultimi due episodi sono in arrivo come Vol. 2 il 1° luglio per un totale di circa quattro ore in cui succederà letteralmente di tutto e questo fa temere il peggio.

Nel nuovo trailer, tutti sentono la pressione mentre vengono riportati ad Hawkins con nuove consapevolezze su ciò che stanno affrontando e quanto sia grave il pericolo che Vecna ​​rappresenta. Sebbene il dottor Martin Brenner non sia sicuro che i poteri di Eleven siano sufficienti per affrontare il primo della sua specie sovrumana, la voglia del suo nemico di lasciare il Sottosopra ​​non le lascia altra scelta che tornare per affrontarlo.

Il trailer non chiarisce quando e come Eleven si riconnetterà con i suoi amici in questa stagione ma permette ai fan di veder scorci di tutti loro che si avventurano nel Sottosopra per combattere Vecna ​​mentre la musica di Kate Bush torna a fare da sottofondo dopo il successo ottenuto con i primi episodi. Come andrà a finire la battaglia? I fan sono sicuri che ci saranno vittime importanti e se qualcuno punta sulla morte di Nancy altri ancora pensano che sia proprio Will la vittima sacrificale dopo il mancato ‘exploit’ dei primi episodi, sarà davvero un addio quello che ci attende?