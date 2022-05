Attenzione: spoiler sull’episodio 6×07 e sul finale della prima parte di Better Call Saul 6.

La prima parte di Better Call Saul 6 si è conclusa con un colpo di scena. Un altro, frutto di un’ultima stagione in cui nessuno è al sicuro e la linea che separa la serie dallo show madre Breaking Bad si fa sempre più sottile.

Il finale dell’episodio 6×07, che conclude la prima parte di Better Call Saul 6, ha riservato una grossa morte eccellente. Howard, dopo essere stato preso in giro (di nuovo) da Jimmy e Kim, si confronta duramente con loro. Negli ultimi minuti, un’ombra minacciosa avanza lentamente alle sue spalle, e sappiamo si tratta di Lalo Salamanca. La coppia di avvocati truffaldini è sconvolta, ma per motivi diversi. Kim era già stata avvisata da Mike sul fatto che il criminale fosse sopravvissuto, mentre Jimmy non sa assolutamente nulla del loro incontro segreto, ed è uno shock vederlo vivo e vegeto davanti a loro.

Kim intima a Howard di andarsene, ma è troppo tardi. Lalo carica il silenziatore sulla sua pistola e con un colpo secco alla tempia uccide l’avvocato a sangue freddo. Cosa accadrà ora?

In un’intervista concessa a TVLine, il produttore esecutivo Thomas Schnauz – che ha scritto e diretto questo episodio – ha confermato che lui, il co-creatore Peter Gould e il team di sceneggiatori non sapevano che l’ultima stagione sarebbe stata divisa in due parti. E casualmente la prima parte di Better Call Saul 6 ha coinciso con questo episodio:

“Nella storia di Breaking Bad e Better Call Saul abbiamo avuto un po’ di fortuna – e non voglio chiamare Bob [Odenkirk] e il suo malore, ma anche il COVID, una “fortuna”. Abbiamo affrontato cose orribili lungo la strada ed è capitato che la morte di Howard sia arrivata proprio a metà stagione. Ed è stato un buon punto di rottura.”

Sulla seconda metà di episodi, Schnauz non si è sbottonato, ma si è limitato a dire: “Non spieghiamo molte cose per il pubblico, quindi speriamo che tutto si leghi in un modo soddisfacente. Quando arriveremo alla fine, Breaking Bad, Better Call Saul e il mondo di Gene avrà senso.”

La seconda metà di stagione, nonché ultima, sarà disponibile l’11 luglio su AMC, e il giorno dopo su Netflix.

Continua a leggere su optimagazine.com.