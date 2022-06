Sarà un mese di luglio particolarmente caldo per coloro che intendono acquistare un iPhone 13, anche in riferimento alle promozioni che prevedono il pagamento a rate tramite la compagnia telefonica TIM. Già, perché dopo le indicazioni portate alla vostra attenzione nei giorni scorsi, in riferimento alla nuova offerta che abbiamo trovato su Amazon, oggi tocca concentrarsi sulle condizioni dettate dallo stesso operatore. Un’alternativa valida soprattutto per il pubblico che non può permettersi di pagare tutto e subito in un momento storico del genere. Vediamo come stanno evolvendo le cose questo giovedì.

Condizioni aggiornate per l’acquisto dell’iPhone 13 a rate con TIM: i nuovi prezzi previsti a luglio

Dunque, sono arrivate nuove condizioni dettate dall’operatore e chi ha in mente di portarsi a casa una versione specifica dell’iPhone 13 deve necessariamente prenderle in esame. Provando a scendere maggiormente in dettagli, abbiamo in primo luogo il cosiddetto iPhone 13 Pro Max (256 GB), visto che il device risulta disponibile con le colorazioni Grafite, Oro, Argento, Alpine Green e Azzurro Sierra tramite il pagamento di 30 rate mensili da 46 euro. Per questa ragione, il totale risulterà pari a 1.380 euro.

Occhio anche a chi vuole assicurarsi un iPhone 13 Pro Max (128 GB), disponibile nelle versioni Grafite, Oro, Argento, Alpine Green e Azzurro Sierra a 30 rate mensili da 41 euro. Insomma, totale a 1.230 euro. Andando avanti, troviamo l’iPhone 13 Pro (128 GB) coi colori Grafite, Oro, Argento, Alpine Green e Azzurro Sierra a 30 rate mensili da 38 euro. Ecco perché il totale ammonta a 1.140 euro. Arrivando alla versione standard, abbiamo l’iPhone 13 (256 GB) coi colori Mezzanotte, Blue, Rosa, Rosso, Green e Galassia a 30 rate mensili da 32 euro per un totale di 960 euro.

A chiudere il cerchio con TIM c’è l‘iPhone 13 (128 GB) in versione Mezzanotte, Blue, Rosa, Rosso, Green e Galassia a 30 rate mensili da 28 euro, arrivando ad un costo totale di 840 euro.