Sembra essere un periodo piuttosto favorevole per chi ha intenzione di acquistare un iPhone 13, ultimo top di gamma realizzato da Apple, che si ritrova ad un prezzo molto più interessante su Amazon, grazie ad uno sconto del 16%. In attesa quindi di scoprire come sarà la nuova famiglia di flagship dell’azienda di Cupertino, in presentazione a settembre, si può optare per questo iPhone 13 che sicuramente si ritrova ad un prezzo piuttosto appetibile rispetto a qualche mese fa.

Riscontri e approfondimenti sul prezzo per iPhone 13 su Amazon a fine giugno: novità in Italia

Altra promozione, pertanto, dopo quella di pochi giorni fa. Quest’oggi vogliamo parlarvi più che altro dell’offerta presentata da Amazon per il modello azzurro da 128GB di memoria interna, che risulta essere anche il più venduto sul famoso sito di e-commerce. Come accennato in precedenza è stato applicato uno sconto del 16% sul prezzo consigliato in precedenza di 939 euro, che risulta essere quello da listino. Ecco quindi che il costo finale di questo iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna è di 789 euro.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Una cifra più bassa e conveniente che tra l’altro può essere dilazionata nel tempo, visto come Amazon permetta anche il pagamento a rate grazie a Cofidis. Trattandosi di un prodotto Apple che negli ultimi tempi è molto richiesto, ci ritroviamo a dover fare i conti con un’attesa leggermente più lunga rispetto al solito, insomma non c’è disponibilità immediata, ma bisogna aspettare anche una ventina di giorni per ricevere questo top di gamma direttamente a casa propria.

Se quindi non si ha urgenza di avere subito tra le mani questo iPhone 13, non si può non tenere in considerazione quest’offerta odierna proposta da Amazon per il modello azzurro da 128GB. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, spazio ad un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, con un comparto fotografico di altissimo livello che può contare su un sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Tra l’altro si può contare anche sulla modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine il processore è un A15 Bionic che permette prestazioni fulmine.

