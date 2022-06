Continua ad essere piuttosto appetibile il prezzo dell’iPhone 13 su Amazon e quest’oggi vogliamo segnalarvi l’offerta riguardante il modello Galassia da 128GB di memoria interna. Non manca ormai molto alla presentazione della nuova famiglia di top di gamma targata Apple, settembre e dietro l’angolo ed anche per questo inizia ad essere molto più facile imbattersi in sconti molto interessanti che riguardano proprio l’iPhone 13.

Le ultime indicazioni sul prezzo dell’iPhone 13: nuova offerta disponibile su Amazon

Superata, dunque, la soglia indicata di recente con un altro articolo. Andando più nello specifico, quest’oggi il famoso sito di e-commerce propone questo top di gamma alla cifra di 789 euro ed è il risultato di uno sconto del 16% applicato sul prezzo di listino di 939 euro. Come si può notare c’è un bel risparmio da tenere in considerazione, nonostante infatti gli iPhone non siano soggetti a svalutazione, si ha modo di poter trovare comunque prezzi più abbordabili con il passare del tempo.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

La disponibilità sul sito di e-commerce, per questo iPhone 13 Galassia da 128GB, è immediata e nel giro di pochi giorni potrà arrivare nelle vostre case, con spedizione assolutamente gratuita. Inoltre parliamo dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto. Altro aspetto positivo di quest’acquisto è quello di poterlo pagare tramite rate grazie a Cofidis, il che renderà la spesa più leggera e permetterà a molti di poter avere tra le mani questo iPhone 13. A questo punto inoltriamoci nelle specifiche tecniche di questo top di gamma di stampo Apple.

Parliamo di uno smartphone che dispone di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ma l’elemento di spicco è dato dal comparto fotografico. Spazio ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Inoltre si può contare sulla modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine spazio al processore A15 Bionic per prestazioni fulminee.