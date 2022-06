Sappiamo come WhatsApp sia l’app di messaggistica più utilizzata al mondo ed i vari sviluppatori stanno studiando diverse strategie e funzioni in grado di migliorarne l’esperienza d’uso. A tal proposito è già da qualche mese che si sta parlando della possibilità di abbandonare i gruppi WhatsApp senza essere notati, senza insomma che nessuno si accorga di questo addio. Di solito c’è una grande varietà di motivi che spinge una persona a voler abbandonare un gruppo WhatsApp, ma chiaramente farlo attualmente potrebbe implicare qualche incidente diplomatico, con i vari partecipanti pronti a contattarci in privato per capire le varie motivazioni.

Da questo momento potremo uscire dai gruppi WhatsApp in silenzio con poche e semplici mosse

Dunque, non solo estensione dei gruppi WhatsApp, dopo il nostro articolo dei giorni scorsi. In genere, quando si decide di abbandonare un gruppo WhatsApp, è perché semplicemente non si vuole più essere disturbati dai vari partecipanti o perché non sono più persone a noi gradite, ma non si vuole comunque sembrare maleducati. Per questa motivazione i vari sviluppatori di WhatsApp stanno escogitando un modo per abbandonare i vari gruppi in silenzio, senza che nessun componente possa accorgersene.

La conferma di questa novità che, come abbiamo detto in precedenza è già un rumor che gira da qualche mese, è arrivata come sempre dagli uomini di WABetaInfo che hanno scovato cosa apparirà quando si deciderà di abbandonare un gruppo WhatsApp in silenzio. Ciò però che sembra piuttosto certo è che almeno gli amministratori di gruppo saranno a conoscenza di questo addio, arriverà infatti solo a loro la notifica dell’abbandono di un membro dal gruppo.

Non sembra però l’unica novità oggetto di studio, perché a quanto pare si sta preparando un’altra caratteristica che consentirà di consultare l’elenco dei membri passati, per conoscere chi faceva parte del gruppo e ha deciso di abbandonarlo, ma senza specificare quando. Si tratta di novità che per ora continuano ad essere solo in fase di test, ma c’è la certezza che dovrebbero giungere in contemporanea su dispositivi Android ed iOS. Non ci resta che attendere altre informazioni a riguardo.