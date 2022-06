Facciamo spazio a gruppi WhatsApp davvero numerosi, da questo momento in poi. Da oggi 10 giugno è possibile creare chat collettive con un numero di partecipanti davvero numeroso, per l’esattezza fino a 512 membri. Con sommo rammarico di chi non ama particolarmente lo strumento, ci sarà da avere a che fare con conversazioni a dir poco affollate.

Nel corso del mese di maggio, la novità dei gruppi WhatsApp era stata annunciata e distribuita in prima battuta nelle beta del servizio di messaggistica sia per i dispositivi Android che per gli iPhone, passando anche per la versione web dell’applicazione. Da queste ore, al contrario, tutti gli utilizzatori di WhatsApp nella sua versione finale possono beneficiare della creazione di gruppi con poco più di 500 partecipanti.

Il limite pregresso dei partecipanti ai gruppi WhatsApp era 256. Di contro ora, la quantità di persone potenzialmente inseribili in una chat collettiva raddoppia. Per verificare questa nuova possibilità data dagli sviluppatori, basterà semplicemente andare nelle impostazioni di un nuovo gruppo o di qualcuno pregresso di cui si è amministratori. Come visibile anche nell’immagine di apertura articolo. in alto a sinistra, tra le informazioni fornite ci sarà qualcosa del tipo “10 di 512”. In questo modo si saprà che, rispetto ai membri già selezionati, se ne potranno inserire degli altri fino al nuovo limite.

Preoccupa un po’, a dire la verità, la gestione di gruppi WhatsApp così numerosi ma è anche vero che gli sviluppatori stanno lavorando a funzioni che diano maggiori “poteri” agli amministratori. Questi ultimi dovrebbero essere ben presto in grado di cancellare i contenuti dei membri della chat collettiva da loro gestita, se necessario. Nel caso in cui, ad esempio, un intervento crei polemica o un contenuto non sia adeguato al contesto della discussione, i gestori del gruppo appunto potranno intervenire in maniera netta e precisa. Queste ultime novità sono in fase di sviluppo ma, a questo punto, potrebbero arrivare prestissimo.

