Nel prossimo futuro di Luca Argentero sembra che ci siano vacanze in Canada, Perù e Cile e non le riprese di Doc Nelle tue Mani 3 come tutti si aspettavano. Solitamente è proprio questo il periodo in cui le produzioni sono impegnate con le riprese e i set per mettere insieme le nuove stagioni ma, a quanto pare, per Doc Nelle tue Mani 3 non sarà così, non questa volta.

La serie continua a mietere successi e la Rai non vuole farne a meno ma ci sono molte cose in ballo da risolvere secondo Luca Argentero e quindi le riprese potrebbero slittare al 2023 facendo slittare di un anno la messa in onda. Se tutto fosse confermato, Doc Nelle tue Mani 3 non andrà in onda ad inizi 2023 ma nel 2024 a due anni di distanza dalla seconda stagione.

Già nei giorni scorsi avevamo parlato della possibilità che le riprese di Doc Nelle tue Mani 3 slittassero per via della lavorazione di Sandokan ma anche in quel caso tutto sembra ferma al palo. Cosa è successo quindi e cosa sono le cose che si devono definire prima di iniziare le riprese di Doc Nelle tue Mani 3? In molti hanno già parlato di un possibile addio di Luca Argentero troppo impegnato per rimanere ancorato ad un ruolo così a lungo specie per così tanti episodi, proprio questa è l’incognita che pesa sul futuro del medical drama italiano?

Intanto negli Usa si stanno preparando ad avere la propria versione americana e sembra proprio che al posto di Luca Argentero possa esserci Matthew McConaughey. Al momento non vi è nulla di confermato ma solo nelle prossime settimane capiremo quali saranno i dettagli del remake americano e, soprattutto, come andrà a finire per la versione italiana per adesso in standby.