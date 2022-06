Non è la prima volta che sentiamo parlare del remake italiano di Doc Nelle tue Mani ma adesso sembra proprio che il progetto stia prendendo forma che il volto del nostro Andra Fanti potrebbe essere quello di Matthew McConaughey. Toccherà davvero a lui prender il posto di Luca Argentero in Doc Nelle tue Mani versione USA?

La domanda rimane perché al momento non vi è certezza ma quello che è certo è che tutto è in divenire e presto conosceremo i volti dei protagonisti della versione americana di successo. Ad alzare il velo su quello che sta succedendo dall’altra parte dell’Oceano è stato proprio colui che ha dato vita a tutto, il vero protagonista, Pierdante Piccioni che, ospite al al Circolo dei Lettori di Torino, avrebbe rivelato che i casting si stanno svolgendo a pieno ritmo.

Secondo quanto riporta l’Ansa sembra che l’America sia alla ricerca degli attori per realizzare Doc Nelle tue Mani e che “una delle ipotesi è che Fanti sia interpretato da Matthew David McConaughey”. Piccioni non nasconde che la cosa non gli dispiacerebbe ma bisognerà capire se un attore di questo calibro vorrà davvero infilarsi in un progetto che potrebbe avere lunga vita.

Doc Nelle tue Mani avrà presto una terza stagione in Italia e presto gli attori, Luca Argentero compreso, saranno impegnati sul set per mettere insieme i nuovi episodi che, secondo quanto riferisce Piccioni, “dovrebbero andare in onda nella primavera dell’anno prossimo”. Il resto è ancora tutto da definire così come in Italia anche negli Usa dove la serie potrebbe avere un notevole successo visto che il format funziona sempre molto bene, quali saranno i cambiamenti che dovranno fare per adattare il nostro Doc e il suo sorriso al pubblico americano?