Riprese rimandate per Doc Nelle tue Mani 3? I fan del medical drama italiano iniziano a temere il peggio soprattutto da quando hanno capito che Luca Argentero per adesso ha altri impegni ed è molto lontano dal suo camice e dal suo Doc, ma davvero la Rai rimanderà di qualche tempo la messa in onda di Doc Nelle tue Mani 3 a favore di altro?

Al momento non abbiamo ancora notizie ufficiali riguardo alla messa in onda dei nuovi episodi e, quindi, nemmeno se andranno in scena nell’inverno del prossimo anno, almeno in parte, ma quello che sembra certo è che Luca Argentero presto sarà sul set di un’altra serie. Nei mesi scorsi Lux Vide ha annunciato l’arrivo di Sandokan il prossimo anno e, in particolare, sembra proprio che le riprese prenderanno il via nelle prossime settimane e andranno avanti per un paio di mesi almeno.

Questo significa che Luca Argentero sarà impegnato sul set di Sandokan al fianco di Can Yaman e che le riprese del medical drama ambientato al Policlinico Ambrosiano slitteranno magari fino all’autunno. A questo punto le opzioni che si profilano sono due: Doc Nelle Tue Mani 3 potrebbe andare in onda non prima dell’inverno/primavera del 2023 o ne vedremo una prima parte e poi una seconda a distanza di qualche mese.

Le riprese di Sandokan sono previste per giugno 2022 in Thailandia e Filippine ma anche negli studi di Formello. A Can Yaman e Luca Argentero si unirà anche Alessandro Preziosi che dovrebbe prestare il volto a Sir William Fitzgerald. Adesso gli occhi sono puntati proprio sull’inizio di queste riprese e le prime foto dal set postate sui social dai vari protagonisti, il resto lo scopriremo strada facendo anche se per i fan di Doc Nelle tue Mani 3 si avvicina una calda estate.