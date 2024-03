Luca Argentero appare in Don Matteo 14? Non proprio. Come di consueto torna il “crossover” tra le fiction Rai, uno stratagemma che ormai si ripete da diversi anni e che permette un passaggio di testimone. Ma anche il lancio di una nuova produzione.

Ricordiamo quando il camioncino delle iconiche Suor Angela e Suor Costanza si scontrò con un Terence Hill in bicicletta; l’occasione fu per promuovere Che Dio ci Aiuti e Don Matteo.

Anche stavolta, quel crossover si ripete. TV Sorrisi e Canzoni ha svelato in esclusiva le immagini dell’attesa visita di “DOC” Andrea Fanti – al secolo Luca Argentero – mentre si trova con il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) all’interno della caserma iconica di Don Matteo 14. Quando vedremo il tanto atteso incontro? Stando ai primi dettagli dovrebbe avvenire giovedì 7 marzo 2024.

L’occasione, in questo caso, è quella di lanciare la quattordicesima stagione della longeva fiction, mentre DOC Nelle Tue Mani 3 si congeda agli spettatori di Rai1 con l’ultima puntata. “Doc – Nelle tue mani sta per concludersi e il Dottor Fanti, prima di salutare il suo pubblico, ha fatto una piccola incursione nel cast di “Don Matteo”, così si legge nella didascalia del post di TV Sorrisi e Canzoni, pubblicato su Instagram.

In attesa di scoprire se ci sarà o meno DOC Nelle Tue Mani 4, Luca Argentero ha anticipato il finale della terza stagione. Il pubblico finalmente scoprirà qual è il gran segreto che Agnese sta nascondendo a tutti fin dalla primissima puntata. Qualcosa che sta celando ad Andrea, e che potrebbe essere svelato in quest’ultima puntata. Se andrà o meno a cambiare il rapporto tra i due personaggi, anche questo è da chiarire in che modo avverrà.

La storia d’amore tra Andrea e Giulia, invece, è davvero al capolinea? Anche per questa risposta dovremo attendere il finale di stagione.

