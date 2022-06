La presenza di Suor Angela in Che Dio ci Aiuti 7 sarà limitata. E fin qui, unica cosa certa.

In una nuova intervista, Elena Sofia Ricci ha chiarito, ancora una volta, i dubbi sul suo personaggio, parlando, in particolare, degli episodi in cui la vedremo. L’attrice ci sarà “part time”, apparendo molto poco e non avrà quindi una presenza fissa. A TV Sorrisi e Canzoni ha quindi svelato:

Ho sempre detto che avrei lasciato “Che Dio ci aiuti” e così sarà. Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno. Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata.

Elena Sofia Ricci ha poi proseguito, entrando nello specifico:

Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine.

Solo a marzo le dichiarazioni dell’amministratore delegato Lux Vide, Luca Bernabei, erano diverse: “Elena sarà presente nella settima serie dal primo episodio sino all’ultimo. Avrà una sua linea drammaturgica forte che sarà il cuore della serie, lasciando però più spazio a nuovi personaggi”.

Probabilmente l’uscita della Ricci coinciderà con la presenza fissi di Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon, quest’ultimo di ritorno nella fiction dopo aver debuttato nella sesta stagione. I personaggi di Azzurra ed Emiliano saranno quindi i protagonisti assoluti.

Le riprese di Che Dio ci Aiuti 7 devono ancora iniziare e si attende proprio l’arrivo dell’attrice, attualmente impegnata sul set di un altro progetto televisivo, Fiori sopra l’inferno, tratto dall’omonimo best seller di Ilaria Tuti, che vedremo prossimamente su Rai1.

Chiarito quindi ogni dubbio, il pubblico può mettersi dunque l’anima in pace: Suor Angela in Che Dio ci Aiuti 7 sarà presente in tre episodi.

