Sono terminate le riprese di Viola Come il Mare ad annunciarlo sono stati gli stessi protagonisti sui social nelle scorse ore ringraziando colleghi e maestranze che hanno presto parte al set. La serie Mediaset, che dovrebbe regalare a Canale5 grandi ascolti nelle prossime settimane, ha tenuto Can Yaman a lungo in Italia ma adesso è arrivato il momento per lui di tornare in Patria e volare in Turchia per un nuovo progetto.

Secondo le ultime novità sembra che Can Yaman sarà presto impegnato su un set per un progetto internazionale destinato a Disney+ ma non si capisce bene quanto questo lo impegnerà. In molti sono pronti a riaccoglierlo in Italia visto che è ancora in sospeso l’altro suo progetto, il remake di Sandokan. Fino ad allora, però, i fan potranno consolarsi con la messa in onda di Viola Come il Mare che proprio nelle prossime settimane allieterà il pubblico di Canale5.

In questi giorni la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi verrà presentata al Bifest (Bari International Film Festival), in corso dal 25 marzo e fino al 2 aprile 2022, e i presenti potranno vedere i primi due episodi dal titolo Viola come il mare e Rossa come la solitudine (gli altri saranno Blu come il bigottismo; Verde scuro come il controllo; Giallo come le bugie; Arancione come la fiducia), che saranno proiettati domani, 29 marzo, al Teatro Kursaal Santalucia alle ore 19, con ingresso libero.

La serie sarà composta da 12 episodi da 50 minuti per un totale di 6 puntate che dovrebbero andare in onda, salvo cambiamenti, tra aprile e maggio. Al momento non abbiamo una data ufficiale di messa in onda ma in un primo momento sembrava che la serie dovesse andare in onda proprio a partire da aprile.