Interessante opportunità quella che si è venuta a creare in queste ore per tutti coloro che sono intenzionati ad acquistare un Samsung Galaxy S22, considerando il fatto che il device rappresenta una delle offerte più interessanti nell’ambito della nuova campagna lanciata sul sito di MediaWorld. Come stanno le cose? Effettivamente, ci sono diverse promozioni che dobbiamo esaminare stamane, andando oltre il top di gamma 2022, per il quale come accennato nella giornata di ieri con un altro articolo pare si stiano aprendo una volta per tutte le porte su Android 13.

Focus sul Samsung Galaxy S22 in offerta con MediaWorld, ma occhio anche a diversi Xiaomi e Redmi

Quali sono le informazioni che dobbiamo prendere in esame in queste ore? Da un lato, bisogna mettere in evidenza il Samsung Galaxy S22 che è apparso in promozione su MediaWorld nelle ultimissime ore. Al contempo, però, non dobbiamo tralasciare diversi Xiaomi e Redmi a prezzo concorrenziale. Si parte dal Samsung Galaxy S22 Ultra 128 GB da 1091 euro, fino ad arrivare alla versione standard del device, che risulta a 779 euro. Certo, non acquisti per tutte le tasche, ma siamo a livelli più competitivi rispetto ai loro standard in questo store.

Interessante anche il Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256 GB a 629 euro, con il device in questione che prevede un extra sconto nel carrello. Per quanto concerne gli altri produttori, abbiamo Xiaomi 12 Pro a 999 euro, senza dimenticare Xiaomi 11T Pro 8-256 GB a 459 euro. Focus anche su Redmi Note 11 Pro+ 5G a 449 euro e Redmi Note 11 Pro a 299 euro. Infine, con la nuova campagna MediaWorld Red Friday valida fino al 30 giugno, occorre dare spazio anche a OPPO Find X5 Lite 256 GB a 399 euro e al cosiddetto OPPO Reno6 5G a 379 euro.

Dunque, non solo Samsung Galaxy S22 in questa nuova campagna MediaWorld.