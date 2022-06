Ci sono grandi aspettative per quanto concerne lo sviluppo software del Samsung Galaxy S22, soprattutto nel caso in cui si declini il discorso sul tanto atteso aggiornamento Android 13. Come tutti sanno, il rilascio non dovrebbe essere così distante nel tempo, anche perché parliamo del top di gamma 2022 che per forza di cose potrà godere di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista. Non abbiamo ancora una data ufficiale da portare alla vostra attenzione, ma di sicuro ci sono elementi da aggiungere rispetto alle promozioni che abbiamo esaminato negli ultimi tempi sul nostro magazine.

Gli ultimi riscontri per il Samsung Galaxy S22 con aggiornamento Android 13: test ad un passo

Quali sono le ultime informazioni venute a galla per il Samsung Galaxy S22, per quanto concerne la diffusione del nuovo aggiornamento Android 13? A quanto pare, a detta di SamMobile, l’arrivo della prima beta dovrebbe essere imminente. Tutto il discorso odierno ruota attorno al firmware beta Android 13 per il Galaxy S22 in Corea del Sud, segnalando che una build beta pubblica potrebbe essere rilasciata presto. Il discorso verte attorno al pacchetto software S906NKSU2ZVF6, allo stato attuale disponibile solo per il Samsung Galaxy S22 coreano.

Premesso che, come sempre, difficilmente la beta in questione metterà piede in Italia (ormai è prassi effettuare questi test solo in mercati selezionati), allo stesso tempo ci sono altre considerazioni da fare. Qualora il programma beta dovesse essere effettivamente disponibile a breve, è inevitabile che l’aggiornamento diventi disponibile in più mercati. Va detto che Samsung non ha ancora aderito al programma beta di Android 13 di Google, almeno in via ufficiale, ma i segnali odierni appaiono molto chiari sotto questo punto di vista.

La fonte citata ritiene che Samsung punti ad avviare la fase di beta testing pubblico per Android 13 e One UI 5.0 a luglio. Staremo a vedere come andranno le cose per il Samsung Galaxy S22.