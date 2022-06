Ci sono da registrare problemi Tiscali oggi 16 giugno: in particolare, non funziona la rete dell’operatore per svariati clienti e ci sono delle difficoltà anche per quanto riguarda il servizio voce. Possiamo parlare dunque di malfunzionamenti seri che stanno non poco allarmando i clienti del vettore, impossibilitati a navigare come anche a navigare per qualsivoglia ragione.

Il servizio Downdetector segnala, al momento della pubblicazione odierna delle 14 di questo approfdondimento, qualche centinaio di testimonianze di errori per i clienti. Come già detto, non si riesce per nulla a navigare in rete sotto copertura Tiscali appunto ma le anomalie si concretizzano anche con le semplici chiamate. Sembrerebbe esserci dunque un malfunzionamento diffuso, come comunicato anche dall’assistenza del vettore negli ultimi minuti.

Quali sono i canali assistenza per cercare di avere informazioni sui problemi Tiscali di questa mattinata di giovedì? Chi vuole supporto immediato per se stesso potrà contattare facilmente il recapito 130 che corrisponde al customer care dell’operatore. Altra via utile per ottenere aiuto in casi specifici è quella che passa attraverso il canale WhatsApp dell’operatore. Quest’ultimo risponde al numero 370 10 10 130 adibito all’help desk via servizio di messaggistica, dunque via chat.

Aggiornamento 14:30 – I problemi Tiscali odierni stanno lentamente rientrando. Le difficoltà di connessione di rete come quelle di chiamata stanno progressivamente diminuendo, come testimoniato dalla curva di segnalazioni su Downdetector in discesa. Potremmo ipotizzare un pieno ritorno alla normalità del servizio in circa mezz’ora o poco più. Intanto l’operatore non ha reso noti i motivi che hanno che hanno scatenato i malfunzionamenti momentanei ma reali. Per chiunque continui a sperimentare anomalie restano sempre attivi i canali già indicati per il supporto, attraverso numero verde e chat via WhatsApp.

Continua a leggere su optimagazine.com