Bisogna analizzare più da vicino una doppia promozione estremamente interessante per chi intende assicurarsi un Samsung Galaxy S22 con Unieuro, stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere oggi 12 giugno. Dopo aver esaminato il recente aggiornamento per il top di gamma di quest’anno, utile soprattutto per migliorare gli standard della fotocamera secondo l’articolo pubblicato in questi giorni sul nostro magazine, bisogna assicurare un contributo a chi ancora non si è assicurato il modello. Se non altro, perché in questo frangente lo store in questione prevede anche la possibilità di scegliere tra due regali.

Tutte le indicazioni del caso sulla promozione per il Samsung Galaxy S22 su Unieuro con regalo

Quali sono le informazioni venute a galla questa domenica a proposito della promozione per il Samsung Galaxy S22 su Unieuro con regalo? Chi deciderà di portarsi a casa il device Android dal 10 al 23 giugno 2022, potrà scegliere tra un doppio regalo al quale gli acquirenti hanno diritto nel corso della campagna. Da un lato, infatti, abbiamo la fat bike pieghevole Teklio, che a conti fatti rappresenta una nuova proposta esclusiva per il marchio Unieuro. Allo stesso tempo, abbiamo la possibilità di scegliere il monopattino elettrico Teklio, a patto che ci sia in questo frangente un contributo di 79 euro.

Detto questo, occorre analizzare i prezzi dei prodotti dai quale si parte con le offerte Unieuro. Ad esempio, il Samsung Galaxy S22 è disponibile a 799 euro, mentre parallelamente il doppio regalo da scegliere è in palio anche con Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128 GB Nero a 799 euro e con il Galaxy Z Flip3 5G 256 GB Lavanda a 849 euro. Occhio anche a Realme 9 Pro+ 256 GB a 439,90 euro, senza dimenticare Xiaomi 11T Pro 256 GB a 629,90 euro, OPPO Find X5 256 GB a 999 euro ed il Samsung Galaxy A53 5G 128 GB Awesome Black a 469,90 euro.

Insomma, non solo il Samsung Galaxy S22 in promozione a giugno su Unieuro, con la possibilità di assicurarsi anche un regalo.