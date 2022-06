Il nuovo singolo di Giusy Ferreri è Causa Effetto, ennesimo estratto dall’ultimo album Cortometraggi che la cantante palermitana sta portando sul palco in questi primi giorni d’estate.

Dopo l’intensa Amore Sparso Giusy Ferreri torna in radio con un nuovo estratto. Causa Effetto è una rock ballad che rivela una delle tante sfumature presenti in Cortometraggi, un disco in cui è presente un assortimento di suoni, temi e parole con la precisa intenzione di creare un cineforum sonoro, come il titolo suggerisce.

Il testo di Causa Effetto racconta gli alti e bassi di una relazione, cogliendo il difficile equilibrio delle responsabilità e dei ruoli della coppia, ora secondo le leggi della fisica di uno specchio, ora secondo quelle paure che sono tipiche di chi ama e chi si ama.

Un’altalena di emozioni che Giusy Ferreri canta con il tuo timbro caratteristico: questo è Causa Effetto, che sarà disponibile da domani – venerdì 24 giugno – in rotazione radiofonica.

Cortometraggi e il tour

Cortometraggi è il sesto album in studio di Giusy Ferreri, uscito in corrispondenza con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano Miele e 5 anni dopo Girotondo (2017).

Il titolo del disco è dovuto alla nuova consapevolezza della cantante, che negli ultimi anni ha maturato la visione dei suoi brani come tanti piccoli film. Su questo modo d’intendere la sua musica, Giusy Ferreri ha plasmato il disco. I “tanti piccoli film” di cui parla l’artista si palesano con un assortimento di stili e influenze, tutti ingredienti che vanno a sommarsi per trasformare il disco in una composta rassegna cinematografica.

In questo periodo il tour Cortometraggi Live è in pausa dopo le prime date che si sono conlcuse a Locarno (Svizzera) l’11 giugno. I concerti della cantante palermitana riprenderanno il 1° luglio a Cesenatico (FC) fino al 26 agosto con l’ultima data outdoor a Celano (AQ).

I concerti continueranno indoor nei teatri, con due date a Roma e Milano nel mese di ottobre.

Testo

Siamo parte di tutto

Tutto parte di noi, tutto parte da noi

Siamo sempre connessi

Siamo tutti connessi ma non tra di noi

È l’amore veloce che si accende e si spegne alla luce di un neon

Sono gli anni più belli, orecchini ed anelli Se restiamo in silenzio fa lo stesso rumore di un colpo di scena

È una corsa al successo

Ma non vedi il traguardo è già dietro la schiena

Non ti piace normale se normale a tuo dire restare da soli

È tra gli occhi più belli, I tuoi occhi sono I più belli Non dirmi dove sei

Che tanto prima o poi

È il mondo che ti cambia

Ma noi cambiamo il mondo

Perché io ti conosco, sei come un mio difetto

Noi siamo causa effetto

Noi siamo causa effetto L’effetto che mi fai

Non mi spaventa mai

Sarà futuro adesso

Adesso siamo noi

Perché io ti conosco, sei come un mio difetto

Noi siamo causa effetto, Noi siamo causa effetto

Noi siamo causa effetto Con le mie mani nude

A toccare le ronde in un giorno d’estate continuo a sentirti

Come il canto di una balena nel mare

Ma la notte mi vuoi

E mi vuole per come mi immagini tu

Io mi sento diversa, non ho una risposta

La causa e l’effetto sei tu Non dirmi dove sei

Che tanto prima o poi

È il mondo che ti cambia

Ma noi cambiamo il mondo

Perché io ti conosco, sei come un mio difetto

Noi siamo causa effetto

Noi siamo causa effetto L’effetto che mi fai

Non mi spaventa mai

Sarà futuro adesso

Adesso siamo noi

Perché io ti conosco, sei come un mio difetto

Noi siamo causa effetto, Noi siamo causa effetto Tra di noi lo spazio di un respiro

che vivo

Tra di noi si può cambiare il mondo

Possiamo farlo adesso

Noi siamo causa effetto, Noi siamo causa effetto Non dirmi dove sei

Che tanto prima o poi

È il mondo che ti cambia

Ma noi cambiamo il mondo

Perché io ti conosco, sei come un mio difetto

Noi siamo causa effetto, Noi siamo causa effetto

L’effetto che mi fai

Non mi spaventa mai

Sarà futuro adesso

Adesso siamo noi

Perché io ti conosco, sei come un mio difetto

Noi siamo causa effetto, Noi siamo causa effetto

Noi siamo causa effetto

