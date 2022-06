Non solo date nei teatri: i concerti di Giusy Ferreri accompagneranno anche tutta l’estate con una scaletta tutta nuova, ispirata all’ultimo album in studio Cortometraggi.

I concerti di Giusy Ferreri in estate: tutte le date

La cantautrice palermitana aveva già annunciato due date in autunno nei teatri. Nell’ultima ora Giusy Ferreri ha lanciato il calendario dell’estate che include due concerti in Europa. Di seguito tutte le tappe del Cortometraggi Tour.

04 giugno BLEGNY (BELGIO), Belegny Mine

07 giugno VITULANO (BN), Piazza SS Trinità

11 giugno LOCARNO (SVIZZERA), Notte Bianca Piazza Grande

01 luglio CESENATICO (FC), Notte Rosa Piazza Andrea Costa

31 luglio BADIA POLESINE (RO), Piazza della Chiesa

14 agosto GIULIANOVA (TE), Lungomare Zambra

26 agosto CELANO (AQ), Piazza IV Novembre 01 ottobre ROMA, Auditorium Parco Della Musica/Sala Sinopoli

03 ottobre MILANO, Teatro Dal Verme

I biglietti per i concerti di Giusy Ferreri in estate saranno presto disponibili.

Cortometraggi

Come suggerisce il nome del tour, le date di Giusy Ferreri serviranno a presentare l’ultimo album Cortometraggi, un album in cui la cantautrice palermitana ha voluto esplorare nuove strade sonore.

Il titolo è ispirato a una nuova concezione delle canzoni maturata negli anni: per l’artista di Non Ti Scordar Mai Di Me i nuovi brani sono come tanti piccoli film che raccontano altrettante storie. Per questo Giusy Ferreri ha inserito, nel disco, tanti stili per assortire al meglio tutte le sfumature che l’hanno ispirata negli ultimi anni.

Cortometraggi contiene anche il singolo Miele, presentato al Festival di Sanremo 2022, oltre ai successi radiofonici come Gli Oasis Di Una Volta e Cuore Sparso. Con questo disco Giusy Ferreri si è presa una lunga pausa dai tormentoni estivi con i quali ha dominato la bella stagione degli ultimi anni.

