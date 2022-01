Il nuovo album di Giusy Ferreri ha ufficialmente un nome e un data. Cortometraggi, questo il titolo del disco, arriva a 5 anni di distanza da Girotondo (2017).

Il nuovo album di Giusy Ferreri

Cortometraggi sarà l’ottavo album in studio per la cantante palermitana. Il disco è stato anticipato dal singolo Gli Oasis Di Una Volta, scritto per lei da Gaetano Curreri degli Stadio. Per questa nuova avventura discografica Giusy Ferreri dichiara quanto segue:

“Durante i miei live amo definire alcuni brani che ho scritto come dei cortometraggi musicali e questo album racchiude la narrazione di tanti piccoli film. Ogni cortometraggio è un piccolo viaggio che ogni volta ha sapori e atmosfere differenti, colori, stili, generi e intensità diverse”.

Secondo le sue parole, dunque, Cortometraggi potrebbe essere una Babele di tanti stili che raccontano i suoi nuovi sviluppi artistici. Negli ultimi anni l’artista di Non Ti Scordar Mai Di Me si è cimentata in tormentoni estivi, dalla ormai storica Roma-Bangkok in duetto con Baby K a La Isla con Elettra Lamborghini. Anche nell’estate 2021 la cantante siciliana ha messo la voce in un brano dal sapore tropicale, Shimmy Shimmy in collaborazione co Takagi & Ketra.

Il nuovo album di Giusy Ferreri sarà fuori il 18 febbraio 2022 ed è già disponibile in pre-save su Spotify e pre-add su Apple Music. Il disco uscirà dopo il Festival Di Sanremo, in cui Giusy Ferreri partecipa tra i big in gara.

Giusy Ferreri a Sanremo 2022

Giusy Ferreri è in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Miele, mentre durante la serata dedicata alle cover eseguirà Io Vivrò Senza Te di Lucio Battisti insieme a Andy dei Bluvertigo.

Per Giusy Ferreri si tratta della quarta volta all’Ariston. Nel 2011 ha partecipato con Il Mare Immenso e si classifica al 10° posto. Nel 2014 conquista il 9° posto con Ti Porto A Cena Con Me per poi ritornare nel 2017 con Fa Talmente Male che arriva al 20° posto.

Nel nuovo album di Giusy Ferreri ci sarà anche Miele, il lieto ritorno della cantante siciliana all’Ariston dopo 5 anni.