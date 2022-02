Alla mezzanotte del 18 febbraio esce Cortometraggi, il nuovo album, e a poche ore dalla release ecco le date per il tour nei teatri di Giusy Ferreri a Roma e Milano. La cantante siciliana è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano Miele. Nell’attesa del ritorno sul palco in estate, Giusy Ferreri annuncia la presentazione del disco nei teatri programmata per l’autunno.

Giusy Ferreri a Roma e Milano

Con le prime date nei teatri di Giusy Ferreri a Roma e Milano il disco Cortometraggi si sposta sul palco in un’esclusiva cornice indoor. Ecco le date annunciate:

1 ottobre 2022 Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli

3 ottobre 2022 Milano, Teatro Dal Verme

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11 di venerdì 18 febbraio 2022, giorno in cui uscirà il nuovo disco.

Il nuovo album di Giusy Ferreri

Cortometraggi, come il titolo suggerisce, fa riferimento a una serie di piccoli film. Una realtà, quella presente nel nuovo disco di Giusy Ferreri, che lei stessa definisce in questo modo:

“Durante i miei live amo definire alcuni brani che ho scritto come dei cortometraggi musicali e questo album racchiude la narrazione di tanti piccoli film. Ogni cortometraggio è un piccolo viaggio che ogni volta ha sapori e atmosfere differenti, colori, stili, generi e intensità diverse”.

Questa mattina Giusy Ferreri ha incontrato i giornalisti in diretta streaming e ha rivelato altri dettagli su Cortometraggi, un disco alla cui scrittura hanno partecipato grandi nomi della musica italiana, da Gaetano Curreri a Marco Masini, ma anche Takagi & Ketra, Giovanni Caccamo, Bungaro e Diego Mancino. Il risultato è una tracklist in cui il rock incontra l’elettropop, la ballad incontra il pop e via discorrendo. Una Babele, quella proposta da Giusy Ferreri, che però prende le distanze dalle hit estive con le quali ha accompagnato la bella stagione: “Non voglio ripetermi”, riferisce perentoria la cantante.

Ecco le sue nuove dichiarazioni:

“Presento un disco più maturo e introspettivo, ma mantenendo sempre lo stesso spirito degli esordi, la vena di rappresentarmi con una certa versatilità tanto in ciò che racconto quanto negli arrangiamenti, qui legati al sound che propongo nei miei live. Per questo ho voluto con me i musicisti che mi accompagnano nei concerti”.

Di seguito la tracklist di Cortometraggi:

01 Miele

02 Qualsiasi amore

03 Federico Fellini

04 Gli Oasis di una volta

05 Causa effetto

06 Angoli di mare

07 L’amore è un tiranno

08 La forma del tuo cuore

09 Quello che abbiamo perso

10 Cuore sparso

11 Il diritto di essere felice

12 Ricordo

Le date di Giusy Ferreri a Roma e Milano nei teatri anticipano l’annuncio del tour estivo di Cortometraggi, il nuovo album dopo Girotondo (2017).