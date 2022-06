Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame in queste ore ore, a proposito dell’iPhone 14 e della sua batteria, considerando il fatto che Apple pare intenzionata ad assicurare a tutti importanti plus sotto questo punto di vista verso la loro uscita. Dopo il punto della situazione condiviso sul nostro magazine in questi giorni, ovviamente in termini più generici, proviamo a capire come stiano evolvendo le cose, in modo da farci trovare pronti sui progetti aziendali. Il tutto, però, premettendo che come al solito dovremo distinguere i discorsi tra i modelli standard e quelli più evoluti.

Cosa sappiamo sulla batteria degli iPhone 14 verso l’uscita dei modelli prevista a settembre

Quali sono le indiscrezioni trapelate di recente sulla batteria degli iPhone 14, in vista della loro uscita? Secondo un tweet di iHacktu ileaks, il nuovo iPhone 14 Pro Max dovrebbe guadagnare altre due ore e 10 minuti di autonomia, rispetto a quanto abbiamo riscontrato poco meno di un anno fa con il suo predecessore. Ogni discorso di questo tipo è legato alla questione processore, visto che i prodotti più evoluti di questa serie punteranno nuovissimo A16. A tal proposito, sembrerebbe che l’aumento delle prestazioni della CPU nel chipset A16 Bionic possa ammontare al 42%, con un aumento del 35% per la GPU.

Attenzione anche ai tempi di ricarica, in quanto dagli iPhone 14 Pro in poi potrebbe esserci una ricarica pari al 50% dell’autonomia totale in poco più di 15 minuti. Insomma, una questione destinata a far discutere molto nei giorni, in attesa che da Apple giunga qualche segnale più concreto sotto questo punto di vista. Del resto, le indicazioni odierne rientrano in tutto e per tutto tra i rumors che solitamente ci portano con calma alla presentazione ufficiali di nuovi modelli.

Che ne pensate? Sono voci attendibili in vista dell’uscita dei nuovi iPhone 14?

