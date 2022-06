Mancano ancora tre mesi circa alla presentazione della nuova serie di device in casa Apple per la telefonia mobile, ma possiamo già anticipare almeno tre certezze che ci stanno facendo avvicinare all’uscita di iPhone 14. Una serie di mosse strategiche da parte della mela morsicata, con cui si punta a fare la differenza rispetto alla concorrenza. Dunque, andiamo oltre rumors specifici, come quelli che abbiamo avuto modo di trattare in questi giorni sul nostro magazine, in modo da capire in quale direzione stiamo andando in vista di settembre.

Avviciniamoci all’uscita di iPhone 14 con le certezze maturate fino a questo momento

Nello specifico, in attesa dell’uscita di iPhone 14, possiamo dire che le fonti di 9to5Mac confermano ad oggi che non vedremo un altro modello legato alla serie “mini”. Secondo il sito, da sempre molto vicino alle dinamiche di casa Apple, il nuovo iPhone 14 avrà come nome in codice D27 e D28 e, a quanto pare, sarà disponibile nelle versioni da 6,1 pollici e 6,7 pollici. Allo stesso tempo, i modelli Pro avranno il nome in codice D73 e D74 e dovrebbero essere leggermente più spessi per ospitare il nuovo perforatore+ disegno della cosiddetta pillola.

Occhio al processore, perché quest’anno Apple potrebbe puntare su un elemento di rottura con la tradizione rilasciando alcuni modelli di iPhone 14 con lo stesso chip A15 dell’iPhone 13. Il chip A15 alimenterebbe l’iPhone 14 da 6,1 pollici e il 14 Max da 6,7 ​​pollici, fermo restando l’aumento della RAM a 6 GB. Al contrario, il nuovo SoC A16 sarebbe riservato ai modelli 14 Pro e 14 Pro Max, per forza di cose più costosi.

A proposito dell’uscita di iPhone 14, occhio alle voci su un importante arrivo per iPhone 14 Pro, in relazione ad un sensore wide da 48 MP. Al contempo, i modelli standard di iPhone 14 rimarranno con un sensore da 12 MP, in merito ai restanti obiettivi.

