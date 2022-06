Dopo due sole stagioni, Ted Lasso è diventato una serie di successo. Ambientata nel mondo del calcio inglese, la comedy co-creata, co-scritta e interpretata da Jason Sudeikis ha saputo conquistare grazie al suo mix di dramma e ironia. Si ride, è vero, ma ci si commuove anche guardando le storie umane dei suoi personaggi.

Ecco perché se da una parte rende tristi sapere che gli sceneggiatori stanno scrivendo la terza stagione come se fosse l’ultima, dall’altra forse è meglio così, dato che i piani di Sudeikis, Bill Lawrence e il loro team erano proprio quelli: realizzare una storia lunga tre stagioni.

All’evento realizzato per i membri dell’Emmy Awards al May Fair Hotel di Londra, Deadline ha intervistato il cast di Ted Lasso, e il protagonista Jason Sudeikis non ha escluso (di nuovo) la possibilità di estendere la serie tv anche oltre: “La vita è lunga. Chissà. “Stiamo solo cercando di raccontare la storia che volevamo, e di far atterrare l’aereo con la stessa delicatezza con cui è decollato.”

Ad alimentare le voci sulla terza stagione come quella conclusiva della serie Apple TV+, c’è anche la co-protagonista Hannah Waddingham, che interpreta il boss del Richmond, Rebecca. Quando le è stato chiesto se sapesse qualcosa al riguardo, l’attrice ha detto semplicemente di non sapere nulla, e poi ha aggiunto:

Penso che probabilmente non ce lo dicono perché sanno che saremo tutti in un bel guaio a singhiozzare. E non sono nemmeno del tutto sicuro che lo sappiano ancora. So per certo una cosa: Jason ha sempre sostenuto di avere nella sua testa: un inizio, una metà e una fine. Il che significa: questa è la fine, se vogliamo che sia così. Cosa a cui non riesco proprio a pensare perché interpreterei molto volentieri Rebecca fino alla vecchiaia.

Ted Lasso 3 andrà in onda tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 (non c’è ancora una data precisa).

