Ted Lasso 3 potrebbe davvero essere l’ultima stagione? Dopo che Jason Sudeikis, attore, co-creatore e sceneggiatore della serie Apple TV+, aveva lasciato intendere che la comedy poteva benissimo proseguire oltre i piani originali, un attore del cast sembra smentire questa ipotesi.

Nel corso di un’intervista con Mr Porter, Brett Goldstein ha dichiarato che il team di scrittori sta completando il terzo e ultimo atto, che dovrebbe funzionare come finale della storia originale (così come avevano pianificato all’inizio). L’attore, che interpreta Roy Kent, l’irritante capitano, poi co-allenatore dell’AFC Richmond, ha aggiunto di non avere la più pallida idea sul futuro della serie.

Avevamo pianificato un arco di tre stagioni. Stiamo scrivendo la fine di quella storia. Se ci saranno altre stagioni dopo, vedremo, sinceramente non lo so. Ma so che la storia che abbiamo raccontato in tre anni sarà completa.

Le riprese di Ted Lasso 3 inizieranno a gennaio 2022, come ha annunciato un altro membro del cast, Phil Dunster, che interpreta il calciatore Jamie Tartt.

La seconda stagione si è conclusa con un gran colpo di scena: il mite Nate ha tradito la fiducia del buon Ted, rivelando alla stampa di soffrire di attacchi di panico. Così, due mesi dopo scopriamo che “l’amico” ha ottenuto ciò che voleva: visibilità e successo, ed è quindi diventato l’allenatore ufficiale del West Ham, squadra di cui Rupert, ex marito di Rebecca (attuale boss del Richmond) è proprietario.

Eppure una quarta stagione sembra essere nei piani di Sudeikis, che più volte ha affermato la sua intenzione di chiudere una storia (con la stagione 3), per poi cominciarne un’altra.