L’Amazon Prime Day 2022 non tarderà ad arrivare. All’appuntamento manca meno di un mese, come già riportato su queste pagine. In effetti, l’appuntamento con lo shopping super scontato per i clienti Prime è programmato per il 12-13 luglio e già si scaldano i motori per giungere preparati alla due giorni di promozioni.

Chi vorrà iniziare a tenere d’occhio il sito Amazon per scovare qualche anteprima sul Prime Day 2022 farà bene a tenere sotto controllo questa pagina. Si tratta della vetrina ufficiale dell’edizione di quest’anno dell’appuntamento con gli sconti. Molto probabilmente è qui che compariranno nuovi dettagli sugli sconti attesi, magari tutte le informazioni sulle categorie merceologiche interessate dai ribassi. Per il momento, come è visibile anche nella pagina indicata, non ci sono riferimenti alle iniziative di ribasso previste ma è solo questione di tempo e qualche anticipazione verrà pure fornita. Ad oggi 17 giugno, il collegamento propone soltanto un elenco di benefici relativi all’abbonamento Amazon Prime, come è naturale che sia.

All’Amazon Prime Day 2022 potranno partecipare solo coloro che hanno già sottoscritto o provvederanno a iscriversi all’abbonamento Prime. Questo da diritto alla consegna gratuita in un giorno lavorativo di milioni di prodotti, alla visione di tutti i contenuti Prime Video e all’ascolto di tantissimi brani su Prime Music, senza alcuna interruzione pubblicitaria. Ancora, gli iscritti possono anche usufruire del servizio “Prova prima, Paga Poi” per provare i capi di abbigliamento e le calzature a casa e decidere poi quali trattenere. Insomma, siamo al cospetto di motivazione tutte valide per abbonarsi a Prime appunto: considerando poi che per il mese di luglio sono previsti molti corposi sconti nei giorni 12 e 13, sarebbe davvero il caso di valutare l’iscrizione al servizio. Una mensilità è gratuita per provare i benefici proposti.