Il Samsung Galaxy S23 è protagonista di un nuovo prezzo più basso su Amazon. Il valore commerciale del dispositivo ex top di gamma sta progressivamente calando e la cosa non stupisce affatto. Tutti gli occhi sono puntati sul successore Samsung Galaxy S24, ma la vecchia ammiraglia resta un’alternativa più che valida per la sua scheda tecnica e pure per l’aspetto software.

Le nuove condizioni di vendita per il Samsung Galaxy S23 sono le seguenti: in particolar modo, il modello standard della passata generazione S è proposto al costo di soli 531,80 euro. Stiamo parlando del modello con memoria da 128 GB e nella colorazione Phantom Black, tra le più apprezzate dal pubblico di fan di questo telefono. Le ultime promozioni vedevano il costo del device fisso intorno ai 600 euro, per questo motivo il nuovo ribasso è particolarmente significativo.La disponibilità del prodotto è immediata, dunque con un acquisto odierno o comunque nelle prossime ore, la soluzione arriverà entro la fine di questa settimana.

In tanti si staranno domandando se vale la pena ora acquistare un Samsung Galaxy S23 in questo momento. Certo che si a queste speciali condizioni di vendita, considerando la specifiche tecniche sempre più che valide del device ma anche altro. In effetti, tutti i modelli della serie riceveranno ben presto anche l’aggiornamento dell’interfaccia One UI 6.1. Quest’ultimo, come in molti già sapranno, introduce molte delle funzionalità Ai già a bordo dei Samsung Galaxy S24 come la traduzione simultanea di chat e di telefonate, l’opzione ricerca con selezione circolare, i plus per l’editing fotografico e molto altro ancora. L’update in questione dovrebbe arrivare nel mese di marzo, come comunicato dallo stesso produttore e non ci sono dubbi sul fatto che, con il tempo, altri miglioramenti software saranno garantiti proprio grazie all’intelligenza artificiale.

