In questo primo giorno di aprile, le offerte Amazon ci regalano due ottime occasioni per acquistare due esemplari di Xiaomi Redmi davvero a buon prezzo.I dispositivi di fascia bassa, ma con buone schede tecniche e performance, sono proposti ad un prezzo ancora più basso del solito. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi 12 e Xiaomi Redmi Note 13 in modo particolare: le condizioni delle promozioni non mancheranno di essere dettagliate di seguito.

Per quanto riguarda la prima delle due offerte Amazon in partenza questo lunedì, lo sconto riservato allo Xiaomi Redmi 12 è il più significativo. Lo smartphone viene difatti venduto con il 43% di risparmio rispetto al valore di listino attuale, almeno nella sua versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Per portarsi a casa il telefono, non bisognerà ora sborsare più di 123 euro. A queste attuali condizioni e al momento di questa pubblicazione, è disponibile solo la variante nella colorazione più classica ossia midnight black. Per quanto riguarda poi la consegna del pacco contenente il device, questa è prevista non proprio immediatamente ma nella finestra temporale che va dal 12 al 16 aprile.

Le possibilità di risparmio non finiscono qui: la seconda delle offerte Amazon un partenza in questo primo lunedì del mese investe lo Xiaomi Redmi Note 13. Il risparmio è un po’ più contenuto in questo caso ma comunque è di un buon 30%. Dunque per acquistare questo modello saranno ora necessari solo 175 euro. La promozione riguarda l’esemplare con 8 GB di memoria e 256 GB di memoria interna. L’unica colorazione disponibile a queste condizione è quella verde, mentre la spedizione del telefono sarà immediata, con arrivo previsto già entro questo giovedì.

Entrambe le proposte odierne sono di certo soggette alla disponibilità di scorte nei magazzini Amazon. Chi è interessato ad uno dei due esemplari farà bene a non attendere molto per un eventuale acquisto.

