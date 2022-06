Continua a calare il prezzo su Amazon per lo Xiaomi Mi Band 6, il braccialetto fitness dell’azienda cinese che si ritrova con caratteristiche molto interessanti spendendo una cifra davvero molto bassa. Questo è anche il risultato dell’arrivo sul mercato del Mi Band 7 che, rispetto ai modelli precedenti, si ritrova ad un prezzo nettamente più alto. Se quindi avete necessità di puntare su un fitness tracker di qualità, ma senza spendere cifre esorbitanti, l’offerta migliore di oggi presente su Amazon riguarda proprio lo Xiaomi Mi Band 6. Vediamo a questo punto di cosa si tratta.

Approfondimento su Xiaomi Mi Band 6 su Amazon il 16 giugno: l’ultima offerta dello store

Argomento da riprendere, dunque, dopo il report della scorsa settimana. Rispetto a qualche giorno fa è stato applicato uno sconto ulteriore, arrivando al 26% e ciò ha permesso di arrivare ad un costo finale di 33,14 euro. Un prezzo super scontato se si pensa ai 44,99 euro di quando è approdato sul mercato. Parliamo sempre di cifre basse, ma il risparmio è comunque piuttosto evidente. La disponibilità sul sito di e-commerce è immediata, la spedizione è gratuita e nel giro di pochi giorni questo Xiaomi Mi Band 6 arriverà direttamente nelle vostre case.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Tra l’altro parliamo dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche dello Xiaomi Mi Band 6, un fitness tracker da non lasciarsi assolutamente scappare. Ritroviamo in primis un nuovo display AMOLED del 49% più grande del modello precedente. L’aspetto più interessante di questo braccialetto fitness è senza dubbio la possibilità di tracciare circa 30 modalità sportive, seguendo nel dettaglio la frequenza cardiaca, le calorie bruciate ed i passi effettuati durante il giorno.

Rispetto al Mi Band 5 c’è anche la novità del tracciamento SpO2 che è in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, vitale per la propria salute. Non manca infine il monitoraggio del sonno ed è anche in grado di registrare la fase REM.