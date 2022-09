Buone notizie per chi ha intenzione di acquistare un braccialetto fitness di qualità ad un prezzo davvero super scontato. Stiamo ovviamente parlando dello Xiaomi Mi Band 6, tra i fitness tracker più interessanti presenti in commercio e quello che presenta senza dubbio il miglior rapporto qualità-prezzo. Vediamo a questo punto più nel dettaglio l’offerta presentata quest’oggi da Amazon per tale dispositivo. Lo Xiaomi Mi Band 6 può essere acquistato al prezzo di 32 euro, è stato effettuato uno sconto del 24% sul costo da listino precedente che era di 44,99 euro.

Elementi da valutare sull’offerta Amazon per Xiaomi Mi Band 6: il prezzo fissato dallo store

Altra promozione, dunque, dopo quella delle scorse settimane. Il risparmio quindi è notevole, anche perché parliamo di cifre piuttosto basse e la disponibilità su Amazon è immediata, bisogna attendere giusto un paio di giorni per riceverlo direttamente a casa propria. Parliamo inoltre dell’Amazons choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto. Se avete necessità di conoscere alcuni parametri della vostra attività fisica, sicuramente questo Xiaomi Mi Band 6 può fare al caso vostro, con pochi euro avrete sotto controllo frequenza cardiaca, calorie bruciate e passi effettuati durante il giorno.

Offerta Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Il display AMOLED a schermo intero da 1,56 pollici è completamente...

5ATM, la profondità di immersione è fino a 50 metri e può essere...

Approfondendo le specifiche tecniche di questo Xiaomi Mi Band 6, si può notare la possibilità di tracciare oltre trenta modalità sportive, monitorando gli aspetti sopracitati, ma contribuendo anche alla rivelazione del livello di saturazione di ossigeno nel sangue, vitale per la propria salute. Questo braccialetto fitness può contare anche su un display a schermo intero AMOLED da 1,56 pollici ed è più ampio rispetto al modello precedente.

Lo Xiaomi Mi Band 6 è dotato di una batteria che permette di utilizzarlo per oltre 14 giorni con una sola carica, un aspetto da non sottovalutare e che senza dubbio è uno dei punti di forza di questo fitness tracker targato Xiaomi. Infine ritroviamo un cinturino antibatterico Ag+ per proteggere la pelle dai germi. Un prodotto di qualità ad un prezzo davvero basso e vale la pena acquistarlo se si vuole tenere sotto controllo la propria attività fisica.

