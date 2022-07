Se siete interessati ad un fitness tracker di qualità, ma ad un prezzo nettamente più vantaggioso, non si può non puntare sullo Xiaomi Mi Band 6 che racchiude alla perfezione ciò che serve per monitorare la propria attività fisica. Si tratta di uno dei braccialetti fitness più completi presenti sul mercato e si ritrova anche in sconto su Amazon, un’offerta da cogliere al volo per poter testare le proprie prestazioni sportive. Non c’è per forza necessità di avere tra le mani uno smartwatch di ultima generazione, ma alle volte anche un semplice fitness tracker può essere una soluzione economica da prendere in considerazione.

Sta scendendo il prezzo per Xiaomi Mi Band 6 dopo il Prime Day di Amazon

Altro calo da considerare, dunque, dopo quello dei giorni scorsi. Sul famoso sito di e-commerce troviamo infatti un prezzo piuttosto conveniente per lo Xiaomi Mi Band 6 e vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Il modello in questione può essere acquistato alla cifra di 34,95 euro ed è il risultato di uno sconto del 22% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza di 44,99 euro. Il risparmio c’è e non è da sottovalutare, anche perché parliamo di cifre che sono già sostanzialmente basse.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

La disponibilità su Amazon per questo Xiaomi Mi Band 6 è immediata e con consegna gratuita nel giro di qualche giorno arriverà direttamente a casa vostra. Parliamo inoltre dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di rilievo dello Xiaomi Mi Band 6. Parliamo di un dispositivo che si ritrova con un display AMOLED da 1,56 pollici, più grande del 49% rispetto al modello precedente.

C’è la possibilità poi di tracciare 30 modalità di allenamento, puntando sulla registrazione costante del battito cardiaco, le calorie bruciate e tra l’altro è in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Infine questo Xiaomi Mi Band 6 effettua anche il monitoraggio del sonno, rilevando la fase REM. Un prodotto completo a un prezzo davvero molto basso.