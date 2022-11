Tra i fitness tracker più interessanti presenti in circolazione ritroviamo sicuramente lo Xiaomi Mi Band 6, dispositivo dello scorso anno che gode ancora di buona considerazione sul mercato. Se si ha intenzione di avere a disposizione un braccialetto fitness in grado di tenere sotto controllo tutti i parametri della propria attività fisica, questo può essere la soluzione migliore perché permette di farvi spendere cifre nettamente basse.

Ancora un rilancio per Xiaomi Mi Band 6 su Amazon: il prezzo scende nuovamente a novembre

Ulteriore promozione, dunque, dopo quella menzionata ad ottobre. Su Amazon sono presenti sconti molto interessanti per i fitness tracker di stampo Xiaomi e quest’oggi tra le varie offerte vogliamo proprio segnalarvi quelle relative allo Xiaomi Mi Band 6. Il modello in questione è venduto alla cifra di 34,99 euro e si tratta del risultato di uno sconto del 18% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza che era di 44,99 euro. Come si può notare c’è un bel po’ di risparmio da tenere in considerazione e tra l’altro quest’offerta rientra anche tra le scelte di Amazon, ossia lo stesso sito di e-commerce consiglia di acquistare questo Xiaomi Mi Band 6.

La disponibilità è immediata e la consegna è assolutamente gratuita, nel giro di pochi giorni arriverà direttamente a casa vostra. A questo punto può essere interessante capire quali sono le caratteristiche principali di questo Xiaomi Mi Band 6. Stiamo parlando di un fitness tracker che si ritrova con un display AMOLED da 1,56 pollici e permette di monitorare nello specifico trenta attività sportive, mettendo in risalto la frequenza cardiaca e le calorie bruciate.

Il battito cardiaco in realtà è costantemente indicato da tale braccialetto, saprete in ogni momento se state troppo accelerando oppure siete in una fase di riposo. Tra le altre qualità di questo Xiaomi Mi Band 6 ritroviamo la capacità di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, vitale per la propria salute. C’è anche il monitoraggio approfondito del sonno, con la fase REM ed il controllo della respirazione durante il sonno. Infine è resistente all’acqua ed alla polvere.

