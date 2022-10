Xiaomi è una delle aziende più importanti nel mondo tecnologico e tra i suoi prodotti di grande successo ritroviamo i braccialetti fitness, una vera garanzia per qualità e prezzo. Quest’oggi vogliamo proporvi uno sconto davvero molto interessante che riguarda lo Xiaomi Mi Band 6, non l’ultimo fitness tracker ideato da Xiaomi, ma che può essere utile per coloro che vogliono spendere cifre davvero basse ed avere tra le mani un buon prodotto. Lo Xiaomi Mi Band 6 non sarà di ultimissima generazione, ma può contare su un comparto tecnico di tutto rispetto e tra l’altro presenta un prezzo molto più conveniente del Mi Band 7.

Diventa più basso il prezzo per Xiaomi Mi Band 6 su Amazon ad ottobre: gli ultimi aggiornamenti

Argomento da riprendere, dunque, dopo l’aggiornamento di settembre sul nostro magazine. Su Amazon è possibile quindi avere lo Xiaomi Mi Band 6 al costo di 36,54 euro ed è il risultato di uno sconto del 27% applicato sul prezzo di listino che era di 49,99 euro. Come si buon notare c’è un bel risparmio se si ha intenzione di puntare sul fitness tracker di sesta generazione di Xiaomi ed è bene affrettare i tempi di acquisto perché le scorte a disposizione sul famoso sito di e-commerce stanno per terminare.

Con spedizione assolutamente gratuita, nel giro di pochi giorni questo Xiaomi Mi Band 6 arriverà direttamente a casa vostra. Vogliamo a questo punto rinfrescarvi la memoria sulle caratteristiche presenti su tale fitness tracker. Si parte da un display AMOLED da 1,56 pollici, ma quello che conta è poter conoscere costantemente la propria frequenza cardiaca, i passi effettuati e le calorie bruciate. Si ha modo di poter scegliere tra circa 30 attività sportive da monitorare in maniera specifica, ma l’aspetto di rilievo è la possibilità di monitorare la saturazione dell’ossigeno. Non mancano dati dettagliati anche sul sonno e sul ciclo femminile, evidenziando i giorni dell’ovulazione.

Chiaramente potranno essere attivate le varie notifiche delle applicazioni che più si utilizzano, si potrà sapere chi ci avrà scritto o chi ci starà chiamando. Sta ora a voi decidere se puntare o meno su questo Xiaomi Mi Band 6.