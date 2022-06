Tra i braccialetti fitness più interessanti sul mercato ritroviamo senza dubbio lo Xiaomi Mi Band 6, dispositivo che rispecchia alla perfezione il rapporto qualità-prezzo. Con l’arrivo poi del suo successore sul mercato, ecco che lo Xiaomi Mi Band 6 può ritrovarsi ad un costo ancor più vantaggioso, il che lo rende tra i più appetibili sulla piazza. Vogliamo a tal proposito proporvi quest’oggi l’offerta presentata da Amazon per questo fitness tracker di stampo Xiaomi, una delle più convenienti in circolazione e che potrà senza dubbio attirare un numero maggiore di utenti.

Un approfondimento su come stia scendendo il prezzo di Xiaomi Mi Band 6 su Amazon il 10 giugno

Argomento da riprendere, dunque, dopo l’articolo di alcuni giorni fa. Rispetto infatti al prezzo consigliato in precedenza, di 44,99 euro, è stato applicato uno sconto del 22% che inevitabilmente ha portato il costo finale ad arrivare ai 34,88 euro. Un risparmio di dieci euro circa che può considerarsi piuttosto cospicuo, visto che comunque stiamo parlando di cifre piuttosto basse. Il punto di forza di queste smartband targate Xiaomi è proprio poter puntare su prezzi vantaggiosi, ma senza trascurare l’assoluta qualità del prodotto, tra i più completi presenti in circolazione.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

La disponibilità su Amazon per questo Xiaomi Mi Band 6 è immediata e nel giro di qualche giorno potrà arrivare direttamente a casa vostra. Si tratta inoltre dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di spicco di questo Xiaomi Mi Band 6. Ci troviamo di fronte ad un braccialetto fitness che si ritrova con un display AMOLED da 1,56 pollici, del 49% più grande del modello precedente.

La forza di questa smartband è poter tracciare ben 30 modalità di allenamento, scegliere quindi quella che si ha intenzione di svolgere e seguire il suo monitoraggio completo. A tal proposito verrà segnalata costantemente la frequenza cardiaca ed anche il numero di calorie bruciate. L’elemento in più di questo Xiaomi Mi Band 6 è dato dalla presenza del tracciamento SpO2 che è in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, vitale per la propria salute. Infine c’è il monitoraggio del sonno, con la possibilità di registrare anche la fase REM. Sta ora a voi decidere se puntare o meno su tale fitness tracker.